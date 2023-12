Rams holen wichtigen NFL-Sieg gegen New Orleans Saints

Die Rams sind in starker Form und holen gegen die Saints den wichtigen Heimsieg. Auf dem Weg in die Playoffs hat das NFL-Team als einziges in der NFC einen Quarterback mit entscheidender Erfahrung.

Die Los Angeles Rams vergrößern ihre Chancen auf die Teilnahme an den NFL-Playoffs. Foto: Ryan Sun/AP/dpa

Los Angeles (dpa). Die Los Angeles Rams haben das wichtige Heimspiel gegen die New Orleans Saints gewonnen und ihre Chancen auf die Teilnahme an den NFL-Playoffs massiv vergrößert. Durch das 30:22 stehen die Rams bei acht Siegen und sieben Niederlagen, die Saints dagegen haben die entgegengesetzte Bilanz und kassierten ihre achte Saisonniederlage. Die Rams rückten damit zumindest bis Sonntag auf Rang sechs der NFC. Sieben Teams qualifizieren sich für die Playoffs.

Matthew Stafford, der einzige Quarterback in der NFC, der den Super Bowl bereits gewinnen konnte, hatte erneut eine starke Partie und führte die Rams mit zwei Touchdownpässen zum Erfolg. «Das war ein Sieg der ganzen Mannschaft», sagte Stafford. «Es hat Spaß gemacht heute. Ich hatte das Gefühl, egal was die Abwehr macht, ich werde eine Antwort darauf haben.» Bis zum 10:7 war die Begegnung ausgeglichen, doch noch vor der Halbzeit erzielten die Gastgeber ihren zweiten Touchdown. Zwischenzeitlich führte LA im letzten Viertel 30:7, zwei späte Touchdowns der Saints waren lediglich Ergebniskosmetik.

In den beiden ausstehenden Partien treffen die Rams noch an Silvester auf die New York Giants und zum Abschluss der Hauptrunde auf die starken San Francisco 49ers. Die Saints, die vier der vergangenen sechs Partien verloren haben, müssen noch bei den Tampa Bay Buccaneers antreten und treffen zum Abschluss auf die Atlanta Falcons. Beide Mannschaften sind direkte Konkurrenten in der NFC South.