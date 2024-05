Ralph Brauner kommt nach Eller: Akustikkonzert im Weingut Friderichs

Im Weingut Friderichs in Ediger findet am Samstag, 18. Mai, ab 20 Uhr ein Akustikkonzert des Trierer Musikers Ralph Brauner statt.

Zu einem Akustikkonzert wird der Trierer Musiker Ralph Brauner am Samstag in Eller erwartet.

Zu einem Akustikkonzert wird der Trierer Musiker Ralph Brauner am Samstag in Eller erwartet. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Anzeige

In seinem Programm aus Country, Blues, Jazz und Balladen finden sich Songs wie „Ain't No Sunshine“, Layla“, „Over the Rainbow“ und viele mehr. Es fließen auch Songs benachbarter Musikstile von Songwritern James Taylor, Neil Young und Elton John ein, heißt es in einer Mitteilung vonseiten des Weinguts.

Brauner ist inspiriert von Songs aus dem Süden der USA, wo der schwarze Blues sein Wurzeln hat. Zu hören sind auch eine Reihe eigener Kompositionen und Adaptionen von Eric Clapton oder Johnny Winter. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Pfingstweintage in Ediger haben acht Weingüter vom 17. bis zum 19. Mai ihre Höfe und Keller geöffnet und es besteht eine Auswahl von über 100 Weinen aus den Steillagen von Ediger-Eller.

Infos unter www.friderichs-wein.de oder www.ediger-eller.de