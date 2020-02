Montreal

Ableger eines NBA-Teams

Rainbow Six: Spacestation Gaming siegt bei Millionenturnier

Der E-Sport-Ableger des NBA-Teams Utah Jazz, Spacestation Gaming, ist informeller Weltmeister in Rainbow Six: Siege. Beim R6 Invitational in Montreal setzte sich SSG gegen die Brasilianer von Ninjas in Pyjamas mit 3:2 durch.