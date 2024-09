Olympia, Paris 2024, Tennis, Doppel, Herren, Viertelfinale, Roland Garros, Rafael Nadal winkt nachdem er mit seinem Teamkollegen Carlos Alcaraz aus Spanien gegen Austin Krajicek und Rajeev Ram aus den USA im Viertelfinale des Herrendoppels im Roland-Garros-Stadion bei den Olympischen Sommerspielen 2024 verloren hat. (zu dpa: «Rafael Nadal doch nicht beim Laver Cup in Berlin»)

Berlin (dpa). Auf seiner Abschiedstournee macht Tennis-Superstar Rafael Nadal doch nicht in Berlin Station. «Ich bin wirklich enttäuscht, euch mitteilen zu müssen, dass ich nächste Woche nicht am Laver Cup in Berlin teilnehmen kann», wurde der Spanier auf dem X-Kanal der Veranstaltung zitiert. Der 38-Jährige hätte beim Laver Cup zum Team Europa gehören sollen. Ein Ersatzmann für den Ausnahmekönner soll zeitnah bestimmt werden, hieß es.

Die Veranstaltung, bei der ein Team Europa gegen ein Team Welt antritt, findet vom 20. bis 22. September in der Berliner Uber Arena statt. Nadal hätte die von Björn Borg betreute Mannschaft ergänzen sollen, zu der auch Carlos Alcaraz und der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev gehören.

Baldiges Karriereende wahrscheinlich

«Dies ist ein Mannschaftswettbewerb. Um Team Europa wirklich zu unterstützen, müsste ich das Beste geben, aber in diesem Moment gibt es andere Spieler, die der Mannschaft helfen können, den Sieg zu erringen», sagte Nadal. Er wünsche dem Team viel Glück und werde aus der Ferne die Daumen drücken.

Für Nadal ist es sehr wahrscheinlich das letzte Jahr auf der Tour. Der 22-malige Grand-Slam-Champion hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass seine Karriere 2024 ausklingen wird. Der Spanier wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Ob eine erneute Verletzung der Grund für sein Fehlen in der deutschen Hauptstadt ist, ist nicht bekannt.