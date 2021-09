Räuberischer Diebstahl im Netto-Markt Urbar / Täterpaar kann nach Einsatz von Pfefferspray flüchten

Urbar, Am Schafstall 2 (ots) – Am Montag, den 27.09.2021 um 13:42 wurde die hiesige Dienststelle über einen räuberischen Diebstahl im Netto-Markt, in 56182 Urbar in Kenntnis gesetzt.