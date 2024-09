Polizeibeamte stehen am Rande eines Maisfeldes, wo am gestrigen Sonntag zwei männliche Leichen gefunden wurden. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Spaziergänger am Sonntag die Polizei gerufen. (zu dpa: «Rätsel um Leichen in Maisfeld: Identität eines Toten geklärt») Foto: Guido Kirchner/DPA