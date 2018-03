Räikkönen bei Rallye-Unfall unverletzt

Der frühere Formel 1-Weltmeister Kimi Räikkönen hat einen Unfall bei der Arctic Rallye Lappland unverletzt überstanden. Der Finne war mit seinem Copiloten Kai Lindström auf der 2. Etappe in eine Schneewehe gefahren und benötigte Hilfe, um das Fahrzeug wieder flott zu bekommen.

Nach einer Reparatur am Wagen konnten beide das Rennen fortsetzen. Der ehemalige Ferrari-Fahrer nutzt das Rennen im hohen Norden zur Vorbereitung auf die am 11. Februar in Schweden beginnende Rallye-Weltmeisterschaft. Der Spanier Dani Sordo führt die Rallye Lappland an, die in Rovaniemi zu Ende geht.