Queen besucht Olympia-Park und britische Mannschaft

Die britische Königin Elizabeth II. hat den Olympia-Park besucht und auch bei den britischen Athleten im olympischen Dorf vorbeigeschaut. Vom Stahlturm «Orbit» des Künstlers Anish Kapoor blickte die Queen aus luftiger Höhe von 115 Metern auf London.

Queen Elizabeth II eröffnete am Freitagabend die olympischen Spiele.

Foto: Patrick B. Krämer – DPA

Auch dem Wassersportzentrum stattete sie einen Besuch ab. Einige der freiwilligen Helfer, die auf dem Gelände arbeiten, gratulierten der Königin zu ihrem Auftritt in einem Kurzfilm mit James-Bond-Darsteller Daniel Craig, der bei der Eröffnungszeremonie gezeigt worden war.

Die 86 Jahre alte Königin hatte am Freitagabend die Spiele im Olympiastadion eröffnet. Die Zeremonie hatte sich bis in die frühen Morgenstunden hingezogen. Bereits am späten Samstagvormittag war sie wieder im Park. Begleitet wurde die Queen von ihrer Tochter Prinzessin Anne, die IOC-Mitglied ist, Organisationschef Sebastian Coe und Londons Bürgermeister Boris Johnson.