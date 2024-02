Quartier im Pfarrheim

Der Lotsenpunkt Wissen befindet sich im Obergeschoss des katholischen Pfarrheims im Kirchweg 9 in Wissen. Sprechzeiten finden freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr statt. Kontakt ist unter Telefon 0157/ 355.928 98 oder per E-Mail an lotsenpunkt@obere-sieg.org möglich.