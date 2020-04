Tampa

NFL

Quarterback-Star Brady läuft in Tampa in falsches Haus

Quarterback-Star Tom Brady kennt sich in seinem neuen Wohnort Tampa in Florida offensichtlich noch nicht so gut aus – und hat binnen weniger Tage für gleich zwei Zwischenfälle gesorgt. Der 42-Jährige Football-Profi nahm es mit Humor und twitterte am Donnerstag: „In Parks eindringen, einbrechen und reinkommen ... Ich fühle mich in Tompa Bay wie zu Hause.“