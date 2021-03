New Orleans

NFL

Quarterback Drew Brees beendet seine Karriere

Rekord-Quarterback Drew Brees von den New Orleans Saints hat sein Karriereende in der NFL bekanntgegeben. „Nach 20 Jahren als Spieler in der NFL und 15 als Saint, es ist Zeit für mich vom Footballspielen zurückzutreten“, schrieb der 42-Jährige auf Instagram.