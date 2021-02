Quad-Fahrerin nach Unfall schwerstverletzt

Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 257 in der Gemarkung Daun.





Drei Quad-Fahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm befuhren nach den derzeitigen Ermittlungen die B 257 aus Oberstadtfeld kommend in Richtung Daun. Vor dieser Gruppe fuhren zwei Radfahrer die abschüssige B 257 und beabsichtigten diese nach links in einen Waldweg zu verlassen. Die Radfahrer zeigen ihren Abbiegewunsch auch ordnungsgemäß an, was der erste Quad-Fahrer der Gruppe auch erkennt und rechtzeitig abbremst. Die folgende Quad-Fahrerin erkennt dies offensichtlich zu spät. Sie versucht noch auszuweichen, kann jedoch ein Auffahren auf den vorderen Quad-Fahrer nicht mehr verhindern. Sie überfährt mit dem linken Vorderrad das rechte Hinterrad ihres Vordermanns. Hierdurch wird das Quad in die Höhe katapultiert und überschlägt sich. Die 25jährige wird schwerstverletzt ins Krankenhaus Daun verbracht.



Im Einsatz waren das DRK Daun mit Notarzt, ein Rettungshubschrauber der Johanniter Luftrettung sowie Beamte der PI-Daun



