Quad-Diebstähle im Bereich der PI Daun, Polizei sucht Zeugen

Am 26.09.2021, 23:00 Uhr, wurde in Walsdorf ein am Straßenrand geparktes Quad durch unbekannte Täter entwendet.

Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie die Täter das Quad in einen weißen Transporter verfrachteten und anschließend Richtung Hillesheim flüchteten.

Am 26.09.2021, 03:00 Uhr bis 04:20 Uhr, kam es in Dreis-Brück ebenfalls zu einem Quad-Diebstahl. Das Fahrzeug war sichtgeschützt auf einem Anwesen abgestellt.

Am 27.09.2021 wurde ein weitere Quad-Diebstahl in Betteldorf gemeldet. Der Geschädigte teilte mit, dass die Tatzeit zwischen dem 26.09.2021, 20:00 Uhr und dem 27.09.2021, 07:00 Uhr, liegen dürfte. Das Quad war auf dem Grundstück abgestellt und dürfte durch mehrere Personen mittels eines Transportes abtransportiert worden sein.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im o.g. Tatzeitraum gemacht?



