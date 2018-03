Putin am 2. August zu Olympia-Besuch in London

Kremlchef und Hobby-Sportler Wladimir Putin (59) plant am 2. August eine Stippvisite bei den Olympischen Spielen in London. Vor allem die Judowettbewerbe interessieren den Träger des Schwarzen Gürtels.

Wladimir Putin hält sich mit Judo fit.

Foto: Alexey Druginyn – DPA

Geplant sei auch ein Treffen des russischen Präsidenten mit dem britischen Premierminister David Cameron, teilte der Kreml mit. Dabei gehe es insbesondere um die Krise in Syrien. Das Verhältnis zwischen Russland und Großbritannien ist seit dem Mord an dem russischen Kremlkritiker und Ex-Geheimdienstler Alexander Litwinenko in London 2006 stark belastet. Litwinenko starb an dem Strahlengift Polonium 210.