Kiew

Punzel und Hentschel gewinnen EM-Silber

Tina Punzel und Lena Hentschel haben bei den Wassersprung-Europameisterschaften am Abschlusstag noch einmal für Medaillenfreude gesorgt und nur knapp den dritten deutschen Titel in der Ukraine verpasst. Das deutsche Duo musste sich in Kiew im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett nur Vitalija Korolewa und Uliana Kliujewa aus Russland geschlagen geben. Kurz nach den Weltmeisterschaften zeigte die Mannschaft starke Leistungen. Vor dem abschließenden Turmspringen der Männer standen zwei Titel und insgesamt acht Medaillen in der Bilanz.