PSG-Spieler sollen über Messi-Wechsel informiert sein

Einem Bericht von RMC Sport in Frankreich zufolge sollen wichtige Spieler in den Reihen von Paris Saint-Germain über die angeblich bevorstehende Verpflichtung von Lionel Messi informiert worden sein.

Eine Quelle dafür und die Namen der Spieler nannte der Sender am späten Samstagabend nicht. RMC Sport verwies darauf, dass ein Vertrag zwischen PSG und Messi noch nicht offiziell unterschrieben worden sein soll.

PSG-Trainer Mauricio Pochettino machte wie schon bei der Pressekonferenz zum Ligaauftaktspiel von Paris gegen ESTAC Troyes auch nach dem 2:1-Sieg am Samstag keine konkreten Angaben zum Verhandlungsstand. „Wie ich schon gesagt habe, strengen wir uns an, die Mannschaft weiter zu verbessern“, sagte der 49-Jährige.

Ein Telefongespräch habe es zwischen ihnen nicht gegeben, sagte er dann mit Blick auf Berichte, wonach Messi noch am Donnerstagabend Kontakt mit seinem argentinischen Landsmann aufgenommen haben soll.

Dass seine Mannschaft sich bei dem Auftaktsieg in Troyes ziemlich mühte, hat nach Pochettinos Meinung nichts mit den Gerüchten und Spekulationen um den sechsmaligen Weltfußballer zu tun. „Die Mannschaft sei konzentriert gewesen. „Das sind Profis.“ Messis Name werde mit verschiedenen Clubs in Verbindung gebracht. „Es gibt viele Gerüchte.“ Man werde sehen, was in den nächsten Tagen passiere.

Klarheit könnte es schon an diesem Sonntag geben. Messi hat für 12.00 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Ein neuer Vertrag beim FC Barcelona war nach Vereinsangaben trotz beiderseitiger Einigung und Bereitschaft an den Financial-Fairplay-Vorgaben der spanischen Liga gescheitert. Der katalanische Verein hat fast 490 Millionen Euro Schulden.

