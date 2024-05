Prozess wegen Gefangenenbefreiung beginnt

ARCHIV - Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Nach der Befreiung eines Häftlings der Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim während eines Arztbesuchs müssen sich zwei mutmaßliche Fluchthelfer am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Amtsgericht Ludwigshafen verantworten. Zum Prozess in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz sind demnach vier Zeugen geladen. Dem Gericht zufolge sind bisher keine Folgetermine geplant.

Einem Angeklagten wird unter anderem tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Die Anschuldigungen gegen eine mitangeklagte JVA-Mitarbeiterin lauten unter anderem Gefangenenbefreiung und Strafvereitelung im Amt.

Der Häftling hatte am 14. Dezember 2023 einen Arztbesuch im Klinikum Ludwigshafen zur Flucht genutzt. Ein Komplize soll vor Ort gewartet, in die Luft geschossen und mit dem Häftling geflohen sein. Später waren der Geflüchtete und der mutmaßliche Helfer in einem Hotel nahe Heidelberg festgenommen worden. Die JVA-Mitarbeiterin aus Mannheim soll dem Häftling bei der Planung seiner Flucht im benachbarten Ludwigshafen geholfen haben.

