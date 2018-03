Aus unserem Archiv

Göttingen

Der Prozess um die Teenagermorde von Bodenfelde nähert sich dem Ende. Es zeichne sich ab, dass eine Verurteilung des Angeklagten Jan O. wegen zweifachen Mordes wahrscheinlich ist, deutete der Vorsitzende Richter im Landgericht Göttingen an. In Betracht komme eine Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes zur Verdeckung von Straftaten, sagte er. Der 26-jährige Jan O. hatte gestanden, in Bodenfelde an der Weser die 14-jährige Nina und den 13 Jahre alten Tobias umgebracht zu haben. Das Gericht schloss am Morgen noch einmal die Öffentlichkeit aus.