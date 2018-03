Aus unserem Archiv

Istanbul

Zwei Jahre nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Touristen in Istanbul steuert der Prozess gegen 26 Angeklagte auf ein Ende zu. Am Morgen wurde das Verfahren in der türkischen Metropole fortgesetzt, noch im Laufe des Tages wird ein Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für drei der Angeklagten lebenslange Haft, für einen weiteren bis zu 15 Jahre Gefängnis. Die vier Hauptbeschuldigten, die aus Syrien und dem Irak stammen, sollen dabei geholfen haben, den Anschlag vorzubereiten. Die türkische Regierung macht die Terrormiliz IS für den Anschlag verantwortlich.