Schafisheim

Nach einem grausamen Gewaltverbrechen in der Schweiz beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen Vierfachmörder. Der damals 33-jährige Schweizer hat laut Anklage kurz vor Weihnachten 2015 in seiner Nachbarschaft eine Frau und ihre Söhne sowie die Freundin eines der Söhne umgebracht. Der bis dahin völlig unauffällige Mann drang demnach in das Haus ein, brachte die vier in seine Gewalt und zwang die Frau, Geld von der Bank zu holen. Den jüngeren der Söhne soll er missbraucht haben, bevor er seinen Opfern die Kehle durchgeschnitten und das Haus in Brand gesteckt haben soll.