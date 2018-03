Aus unserem Archiv

Stade

Der als «Maskenmann» bekannte geständige Kindermörder Martin N. muss sich vom 10. Oktober an vor Gericht verantworten. Dem 40 Jahre alten Pädagogen werden dreifacher Mord an Jungen und 20 Fälle sexuellen Missbrauchs vorgeworfen. Er hatte gestanden, vor fast 20 Jahren den damals 13-jährigen Stefan in Scheeßel getötet zu haben, 1995 wurde der acht Jahre alte Dennis R. bei Schleswig sein Opfer. 2001 entführte er den achtjährigen Dennis K. aus einem Schullandheim in Wulsbüttel und tötete ihn.