Uta Engemann (M), Vorsitzende Richterin am Landgericht, steht in einem Saal im Landgericht neben den Richtern Timo Schmidt (l) und Anke Hesse (r). Dem Angeklagten Christian B. werden drei Fälle schwerer Vergewaltigung und zwei Fälle des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Portugal vorgeworfen. Ermittler verdächtigen den Deutschen auch im Fall Maddie.(No Crops) (zu dpa: «Prozess gegen Christian B. – Gericht schließt Beweisaufnahme»)

Foto: Moritz Frankenberg/DPA