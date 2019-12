Kiew

Proteste in Kiew vor Ukraine-Gipfel in Paris

Unmittelbar vor dem Ukraine-Gipfel in Paris dauern die Proteste gegen mögliche Zugeständnisse an Russland in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. Direkt vor dem Präsidentensitz hielten sich in der Nacht bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mehrere Hundert Demonstranten auf. Die Demonstranten fordern die Umsetzung des 2015 vereinbarten Friedensplanes. Zunächst wollten sie die Ergebnisse des Treffens in der französischen Hauptstadt abwarten und dann über mögliche weitere Proteste entscheiden.