Aus unserem Archiv

Athen

In Athen halten die Proteste gegen die harten Sparauflagen an. Jetzt wurde auf die Stromproduktion gezielt. Grund ist der geplanten Teilverkauf der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft. Die Beschäftigten dieses Unternehmens gelten als besonders privilegierte Arbeitnehmer. Die Gewerkschaft der DEI begann einen als Dauerstreik bezeichneten Ausstand. In Vororten der Hauptstadt ging kurz das Licht aus. Vertreter der EU und des Internationalen Währungsfonds wollen diese Woche erneut in Athen die Bücher prüfen.