Köln

Halbfinale in CS:GO-Turnier

Protest gegen Polizeigewalt: Chaos bestreikt ESL One Cologne

Das Halbfinale des „Counter-Strike: Global Offensive“-Turniers ESL One Cologne in Nordamerika zwischen Chaos EC und Team Liquid wird verschoben. Chaos kündigte an, als Protest gegen Polizeigewalt in den USA nicht im geplanten Spiel anzutreten.