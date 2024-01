Plus Promille-Detektiv an Bord – Alkohol am Steuer Die Zahl der bei Alkoholunfällen Getöteten und Verletzten steigt nach einem Corona-Tief wieder deutlich an. Eine neue Technik soll gegensteuern – und künftige EU- und US-Vorschriften umsetzen. Von Rudolf Huber, SP-X

SP-X/Las Vegas. Mehr als 10.000 Menschenleben pro Jahr könnten, allein in den USA durch die Verhinderung des Fahrens unter Alkoholeinfluss gerettet werden. Das hat das Insurance Institute for Highway Safety errechnet. In Deutschland erfasste die Polizei im Jahr 2022 insgesamt 16.807 Alkoholunfälle mit Personenschaden – Tendenz steigend. Über wirksame Gegenmaßnahmen ...