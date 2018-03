Aus unserem Archiv

Berlin

In Berlin wird am Abend die Goldene Kamera verliehen. Als beste ausländische Schauspieler werden Diane Kruger und Richard Gere geehrt. Danny DeVito und Joachim Fuchsberger werden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In vielen Kategorien stehen die Gewinner noch nicht fest. Die Goldene Kamera gehört zu den wichtigsten Film-, Fernseh- und Musikpreisen in Deutschland. Sie wird von der «Hörzu» vergeben. Die Gala im Axel-Springer-Haus wird von Hape Kerkeling moderiert.