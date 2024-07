Einwegbecher liegen in einem Mülleimer in der Nähe mehrerer Schnellrestaurants. Kundinnen und Kunden in Deutschland haben seit dem 1. Januar ein Anrecht darauf, Getränke und Speisen zum Mitnehmen auch in wiederverwendbaren Verpackungen zu bekommen. Einwegverpackungen bleiben weiter im Umlauf. (zu dpa: «Projekt zur Rückgabe von Mehrwegbechern wird vorgestellt») Foto: Henning Kaiser/DPA