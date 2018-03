Projekt in der Grafenstadt: Ein kleiner Tunnel soll in Diez große Wirkung zeigen

Die Diezer „kleine Tunnellösung“ ist nicht nur für die Grafenstädter von Bedeutung, sondern auch für manchen Mainzer oder Berliner: Zum symbolischen Spatenstich, dem offiziellen Baubeginn der Fertigstellung der innerstädtischen B 417-Umgehung Diez, nahmen im September vergangenen Jahres neben dem Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM), Lutz Nink, unter anderem auch der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing und Ministerialdirigent Christian Weibrecht aus dem Bundesverkehrsministerium die Schaufel in die Hand.

Das Foto zeigt den Stand der Arbeiten beim Brückenbau an der Aar – mit Blick von der Kanalstraße zur Alten Kaserne. Im Hintergrund ist das Grafenschloss zu sehen.

Foto: Andreas Galonska

Tatsächlich waren die Arbeiten zur Vorbereitung des Tunnelbaus zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Wochen im Gange – müssen doch zunächst Vorbereitungen für den neuen Kreisverkehr geschaffen werden, der am Westportal des Tunnels über die Aar hinweg Emmerich-, Schul-, Kanal- und Aarstraße sowie Kasernenplatz anbindet. Dazu muss eine neue Aarquerung gebaut werden. Und die Tunnelbaustelle birgt noch mehr technisch anspruchsvolle Aspekte, wie Minister Wissing hervorhob. So wird die Lahntalbahnstrecke unterirdisch gleich zweimal gekreuzt.

An der Baustelle für die neue Brücke über die Aar an der Kanalstraße ging es dann 2017 in zügigen Schritten voran. Immer deutlicher zeichnete sich die Querung ab, die künftig zusammen mit der benachbarten Brücke zu einem Kreisverkehr vereinigt wird, der als Zufahrt zum Tunnel dient. Dr. Kai Mifka, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, berichtete Ende Oktober nach Rücksprache mit Projektleiterin Daniela Vogtmann von den konkreten Baufortschritten. „Die Bohrpfähle und der Pfahlkopfbalken als Auflager für den Überbau sind betoniert“, erklärte Mifka. Die Wasserhaltung in der Aar ist zu dem Zeitpunkt bereits eingerichtet worden. „Derzeit wird das Traggerüst aufgebaut.“

Die ausführende Firma Weil begann nach Information des LBM Diez in der Folge mit den Schalarbeiten. Anschließend wurde der Überbau bewehrt und betoniert. Hintergrund für den zügigen Verlauf war laut Mifka auch, dass man dann für den Fall steigender Wasserstände wieder das Traggerüst zurückbauen könne.

Der LBM hatte außerdem wichtige Einzelheiten über die Planungen des eigentlichen Tunnels parat. Der Bauwerksentwurf für den Tunnel sei zusammengestellt und von Diez aus über die Zentrale des LBM Rheinland-Pfalz und das zuständige Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz (MWVLW) an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zur Genehmigung versandt worden. Nach Erteilung der Genehmigung durch das Bundesministerium könne dann die Maßnahme veröffentlicht werden. Der LBM Diez stelle zusammen mit seinen Ingenieurbüropartnern die sehr komplexen Ausschreibungsunterlagen zusammen. „Ziel ist dann eine Veröffentlichung der Bauleistung zu Beginn der ersten Jahreshälfte“, kündigt Kai Mifka für 2018 an.

Der kleine Tunnel werde dann künftig den neuen Kreisverkehr an der Kanalstraße mit der Aarbücke am Schläferweg verbinden. Damit kann dann das Versprechen der Stadt eingelöst werden, die die „Innerstädtische“ in ihrer jetzigen Form als Übergangslösung bezeichnet hat. Die vor einem Jahrzehnt eingerichtete Verkehrsführung hat die Rosen- und die Wilhelmstraße sowie den Marktplatz vom Durchgangsverkehr entlastet, aber für eine deutliche Zunahme des Straßenverkehrs in der Kanalstraße, am Ernst-Scheuern-Platz und in der unteren Schaumburger Straße gesorgt. Der Tunnelbau beginnt am früheren Parkplatz „Alte Synagoge“ und wird ab dort zunächst in offener Bauweise verwirklicht. Die künftige Fahrstrecke wird ausgeschachtet und nach dem Bau des Bodens und der Wände wieder mit einem Deckel geschlossen. Nur der letzte Abschnitt muss bergmännisch, also durch Bohrungen und teils durch Sprengungen, erledigt werden. Als knifflig dürften sich die beiden Unterquerungen unter der Bahnstrecke erweisen. Dort müssen die Gleise erst eine sichere Stütze erhalten, bevor es mit den Ausschachtungen weitergeht. Im unteren Teil der Schaumburger Straße ist es unumgänglich, wegen des Tunnelbaus mehrere Häuser abzureißen.

ag/kat