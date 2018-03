Projekt «Hatwalk»: London zieht den Hut vor Olympia

Einen Zweispitz mit Union Jack und darauf eine brennende Fackel: Der berühmteste Bewohner am Trafalgar Square im Zentrum Londons, die Statue von Lord Nelson, hat zum ersten Mal seit 200 Jahren einen Kopfputz bekommen – und zwar im Olympia-Design.

Die Admiral Lord Nelson-Statue auf dem Trafalgar Square hat einen neuen Hut gekommen.

Foto: Facundo Arrizabalaga – DPA

Nelson ist eine von 20 Statuen in der britischen Hauptstadt, die im Rahmen des London 2012 Festivals mit einer neuen Kopfbedeckung ausgestattet wurden. Entworfen wurden die neuen Hüte von verschiedenen Top-Designern.

Das Projekt «Hatwalk» wird vom Londoner Bürgermeister Boris Johnson unterstützt. «Man sollte vor London den Hut ziehen. Unsere Stadt ist ein Schmelztiegel an Kreativität. Diesen Sommer haben wir ein paar Überraschungen parat, die in der ganzen Stadt auftauchen werden», sagte er. «Hatwalk» sei nur eine davon – «es wird noch viel mehr passieren».

Die meisten Kopfbedeckungen der Statuen sind nicht von den Olympischen Spiele inspiriert. So trägt die Statue des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill in der Bond Street eine traditionelle Melone. Den Kopf des schottischen Poeten Robert Burns hingegen, dessen Statue im Victoria Embankment Garten zu finden ist, ziert eine riesige rote Rose – eine Reminiszenz an Burns' wohl bekanntestem Gedicht «A Red, Red Rose».

Die Hüte werden später zu einem wohltätigen Zweck versteigert. Das London 2012 Festival läuft als «Kultur-Olympiade» zur selben Zeit in der Stadt wie die Olympischen Spiele.