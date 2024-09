Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, steht mit seiner Frau Annett Hofmann bei der Stimmabgabe zur Landtagswahl in Sachsen im Wahllokal an einer Wahlurne. In Sachsen findet am Sonntag die Landtagswahl statt. (zu dpa: «Prognosen: Bei Wahl in Sachsen enges Rennen von CDU und AfD») Foto: Robert Michael/DPA