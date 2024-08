Profifußball trauert um Willi Lemke

Anzeige

Bremen (dpa). Nach dem Tod von Willi Lemke trauert die Fußballwelt um den Verlust einer der großen Persönlichkeiten in der Geschichte der Bundesliga. «Willi Lemke war eine der prägenden Manager-Figuren der Bundesliga. In seiner Zeit beim SV Werder Bremen hat er gemeinsam mit seinen Kollegen großartige Erfolge gefeiert und sich um den Fußball verdient gemacht», sagte Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums und DFL-Aufsichtsratsvorsitzender zu Lemkes Tod.

Der langjährige Fußball-Manager des SV Werder, ehemalige Bildungssenator von Bremen sowie Sonderberater des UN-Generalsekretärs starb nach Angaben seiner Familie bereits am Montag an den Folgen einer Hirnblutung. Lemke wurde 77 Jahre alt und war eine der bekanntesten Persönlichkeiten Bremens. Zunächst hatte der «Weser Kurier» berichtet.

Neben der DFL drückten bereits zahlreiche Vereine ihr Beileid und Mitgefühl aus. «Ein Macher des deutschen Fußballs verlässt die Bühne des Lebens. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen. Möge Willi in Frieden ruhen», schrieb der Hamburger SV auf der Plattform X. «Ein prägende Persönlichkeit des deutschen Fußballs. Unser herzliches Beileid gilt der Familie, Freunden und Werder Bremen», hieß es vonseiten der Schalker in einem X-Post. Auch der 1. FC Köln nahm Anteil: «Ruhe in Frieden. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, Freunden und dem gesamten Werder Bremen.»

«Die grün-weiße Welt steht still», schrieb Lemkes Verein Werder Bremen auf X. «Die Werder-Familie trauert um Wilfried „Willi“ Lemke.»