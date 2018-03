Aus unserem Archiv

Neubrandenburg

Profi-Boxer Sebastian Sylvester bleibt IBF- Weltmeister im Mittelgewicht. Der 29 Jahre alte Greifswalder verteidigte seinen Titel am späten Abend vor 4500 Zuschauern im Neubrandenburger Jahnsportforum durch einen souveränen Sieg über den Amerikaner Billy Lyell. Nach harten Treffern schon schwer gezeichnet, gab Lyell den Kampf in der 10. Runde auf. Sylvester hatte sich den WM-Gürtel im September vergangenen Jahres an gleicher Stelle erkämpft.