Bernd Nonnenmacher, Geschäftsführer des Alternativen Wolfs- und Bärenparks, steht neben einem zukünftigen Quarantäne- und Versorgungsbereich. Der Park nimmt Tiere auf, die in prekären Verhältnisse gehalten wurden. Die Tiere haben hier großzügige Gehege, die weit größer als in den meisten Zoos sind. (zu dpa: ««Problembärin» aus Italien soll noch 2024 in den Schwarzwald»)

Foto: Philipp von Ditfurth/DPA