Aus unserem Archiv

Köln

Toyota-Fahrer in Deutschland sind beunruhigt. Bis zu 1,8 Millionen Fahrzeuge der Marke werden in den kommenden Tagen in die Werkstätten zurückgerufen. Grund sind mögliche Probleme mit einem klemmenden Gaspedal. Betroffen sind acht Modelle, unter anderem der Yaris und der Avensis. Der Fehler tritt jedoch nicht in allen Baujahren auf. Ob man mit seinem Toyota in die Werkstatt muss oder nicht, darüber wird das Kraftfahrtbundesamt die Halter per Brief informieren.