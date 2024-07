Kasper König, Kurator der Skulptur Projekte beim LWL-Museum für Kunst und Kultur steht am 28.09.2017 am Museum in Münster (Nordrhein-Westfalen). Foto\ Guido Kirchner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Privatsammlung von Kasper König wird versteigert») Foto: picture alliance/DPA