Prinz Harry und Elton John starten Initiative gegen Aids

Amsterdam

Der britische Prinz Harry und der Sänger Sir Elton John haben eine neue Initiative gegen Aids gestartet. „Men Star“ richtet sich an junge Männer in Afrika und will an ihre Verantwortung appellieren – sie sollen motiviert werden, sich und ihre Partner beim Sex zu schützen. Der 33-jährige Herzog von Sussex und der 71-jährige Sänger präsentierten die Initiative auf der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam. Junge Männer in Afrika sollen sich auf den Virus testen lassen und bei einem positiven Befund auch Medikamente bekommen.