Prinz Harry beim Beach-Volleyball

Prinz William, seine Frau Kate und sein Bruder Harry haben ihre Terminpläne für die Olympischen Spiele in London öffentlich gemacht – und lassen dabei persönliche Präferenzen erkennen.

Prinz Harry wird sich unter anderem das Beachvolleyball-Turnier der Damen ansehen.

Foto: David Ebener – DPA

So hat der 27 Jahre alte Harry einen Platz in der ersten Reihe beim Beach-Volleyball-Finale der Damen ergattert. Herzogin Kate (30) zeigt sich erneut als großer Hockey-Fan, Prinz William (30) als Fußballverrückt. Alle drei haben zudem den Reitsport auf ihrer Liste und wollen ihre Cousine Zara Phillips (31) anfeuern, die mit dem britischen Vielseitigkeitsteam startet.

William, Kate und Harry sind Botschafter für die Spiele und werden sich in den kommenden Wochen jeden Tag einen Wettkampf ansehen. Sie wollen «das britische Team so viel unterstützen wie möglich», erklärte ein Palastsprecher. Auch bei Empfängen und bei der Eröffnungszeremonie werden die Royals dabei sein.

Kate und William werden sich zusammen unter anderem beim Tennis in Wimbledon zeigen. Einige Termine in der zweiten Woche sowie die Schlusszeremonie kann William, der Zweite in der britischen Thronfolge, allerdings nicht mehr wahrnehmen. Er muss zurück zur Arbeit als Rettungshubschrauber-Pilot auf einer Luftwaffenbasis in Wales.