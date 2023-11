Am Samstag, 4. November, um 19.11 Uhr wollen es die Karnevalshoheiten mit ihrem Gefolge und ihren Gästen nach Herschber Manier so richtig krachen lassen. Das Programm bestreiten neben eigenen Aktiven befreundete Vereine aus Wissen, Herdorf, Altenkirchen, Morsbach, Mammelzen, Scheuerfeld, Siegen und Malberg. So soll schon die Proklamation zu einem unvergesslichen Fest werden, wünscht die KG Herschbach.