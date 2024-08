Münster

Preußen Münster vor Highlights

Preußen-Coach Hildmann vor besonderer Woche

Von dpa/lnw

i Fußball: 2. Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth - Preußen Münster, 1. Spieltag, Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Trainer Sascha Hildmann von Preußen Münster reagiert mit dem Daumen auf das Spielgeschehen. (zu dpa: «Preußen-Coach Hildmann vor besonderer Woche») Foto: Daniel Löb/DPA

Auf Münsters Coach Hildmann warten am Samstag besondere Emotionen. Die will er aber ausblenden, genau wie noch das Pokal-Highlight am Dienstag.