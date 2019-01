Antholz (dpa) – Franziska Preuß muss den Biathlon-Weltcup in Antholz auslassen. Die 24-Jährige kann wegen einer Halsentzündung nicht starten, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.

Damit fällt Preuß, die am vergangenen Sonntag in Ruhpolding im Massenstart ihren ersten Weltcupsieg feierte, neben dem Sprint auch am Samstag für die Verfolgung und tags darauf im Massenstart aus. ...