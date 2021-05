Pressemitteilung vom 17.05.2021

Zwischen Mittwoch, den 12.05.2021, 17 Uhr, bis Montag, 17.05.2021, 06 Uhr, wurden von einer Baustelle in der Allerheiligenstraße in Nieder-Lahnstein, nahe des Friedhofes, ca. 250 m Starkstromkabel entwendet.

Ersten Ermittlungen nach, trennten Unbekannte das 5-polige Kupferkabel vermutlich mit einem Trennschleifgerät in zwei Teile.

Aufgrund des enormen Gewichtes ist davon auszugehen, dass der Abtransport mit einem entsprechenden Fahrzeug erfolgte.



Es wird um Zeugenhinweise gebeten.



