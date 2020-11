Davon blieb es in 12 Fällen bei reinen Sachschäden. In einem Fall wurde eine Person leicht verletzt. In zwei Fällen kam es zudem zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.



Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 9 in Koblenz



Am Abend des 31.10.2020 gegen kurz nach 22 Uhr befuhr ein 50-jähriger Koblenzer die Abzweigung der B 9 im Bereich des sog. Bubenheimer Kreisels, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich nach einem Zusammenstoß mit der dortigen Betonschutzplanke. Das Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte sich selbständig aus seiner misslichen Lage befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Ermittlungen in Hinblick auf die Unfallursache dauern an.



Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle



Am Freitag gegen 13.30 Uhr kam es im Brenderweg in Koblenz-Lützel zu einem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Hierbei parkte ein 33-Jähriger aus Bendorf seinen Transporter auf einem Parkstreifen. Ein Sattelschlepper, welcher den Brenderweg aus Richtung Balduinbrücke befuhr, streifte den parkenden Transporter und verursachte dabei einen Sachschaden. Der Fahrzeugführer des Sattelschleppers setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Ein weiterer Fall ereignete sich im Lauf des Freitagnachmittags auf dem Parkplatz der Firma Amazon im Gewerbegebiet am Autobahnkreuz. Ein parkender PKW einer 19-Jährigen aus Bendorf wurde dort im Bereich der Fahrertüre beschädigt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Schaden durch den Nutzer eines anderen Fahrzeuges beim Ein- oder Aussteigen verursacht worden sein. Die Ermittlungen in Hinblick auf den Unfallverursacher dauern an.



Hinweise zu den vorgenannten Unfällen, insbesondere in Hinblick auf den/ die Verursacher, werden an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Tel.: 0261/103-2911 erbeten.



