Pressemitteilung der Polizeiinspektion Andernach von Freitag, 15.01.2021, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 17.01.2021, 13.00 Uhr

Ein Drogen-Urintest reagierte positiv. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.



Rangelei, Verstoß Waffengesetz Mülheim-Kärlich, Kapellenstraße Am Freitag, den 15.01.21, gegen 23:20 Uhr, wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen 6-8 Personen gemeldet. Man würde sich lautstark streiten und miteinander raufen. Darüber hinaus soll ein Schuss aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden sein. Kurz danach hätte sich der Streit gelegt und die Personen seien in unterschiedliche Richtungen davongegangen. Vor Ort konnte ein Schreckschussprojektil und ein verlorenes Handy aufgefunden werden. Ob im Rahmen dieser Streitigkeiten auch Personen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt Urmitz, Brückenstraße Am Samstag, den 16.01.21, konnte nach vorangegangener Information an hiesige Dienststelle, der Fahrer eines gestohlenen Fahrzeugs in Urmitz angehalten und kontrolliert werden. Das Fahrzeug wurde bereits im Dezember 2020 entwendet und seitdem durch den 51-jährigen Beschuldigten genutzt. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Beschuldigte das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen führte. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der Fahrer zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts der Drogenfahrt erstattet.



Im Anschluss konnten die Fahrzeugschlüssel an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden.



Widerstand Andernach, Breite Straße Am Samstag, den 16.01.21, gegen 18 Uhr, kam es in der Breitestraße in Andernach zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Als die Beamten der PI Andernach einem 66-jährigen Mann aus Andernach helfen wollten, der auf Grund seines äußerst starken Alkoholkonsums hinfiel und sich augenscheinlich verletzte, eskalierte die Situation. Der Mann weigerte sich, sich auszuweisen und nahm umgehend eine Boxerhaltung ein und signalisierte, dass er nun die Beamten angreifen werde. Der Beschuldigte konnte zu Boden gebracht werden, wo er sich allerdings zunächst weiter gegen die Fixierung versuchte zu wehren und die Beamten fortwährend beleidigte. Auf der Dienststelle musste ihm unter Zwang eine Blutprobe entnommen werden. Im Anschluss wurde er in den Gewahrsam verbracht, wo er ausnüchtern musste, bevor er wieder gehen durfte. Gegen Ihn wurde nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung eröffnet. Verletzt wurde niemand.



Verkehrsunfallflucht unter Alkoholkonsum Mülheim-Kärlich, K96 Am Samstag, den 16.01.21, gegen 19:15 Uhr, kann auf der K96 bei Mülheim-Kärlich ein verunfallter PKW in einer Böschung festgestellt werden. Ein Unfall wurde bei der Polizei nicht gemeldet. Von dem Fahrer fehlte jegliche Spur. Im Fahrzeug roch es außerdem stark nach Alkohol. Durch die Überprüfung der Halteranschrift konnte festgestellt werden, dass sich der 31-jährige, männliche Fahrer in seinem Keller versteckt hielt. Er war sichtlich alkoholisiert und hatte noch den Fahrzeugschlüssel bei sich. Zur Sache machte er keine Angaben. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte auf Grund seines Alkoholkonsums von der Straße in den Graben geriet und anschließend zu Fuß nach Hause lief. Der PKW Schlüssel wurde sichergestellt, dem Beschuldigten auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.



Zahlreiche Unfälle In den Abend- und Nachtstunden vom Samstag, den 16.01.21 auf Sonntag, den 17.01.21, kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen auf Grund des starken Schneefalls und der plötzlichen Glätte im Dienstgebiet der PI Andernach. Hauptursache war hier meistens eine nicht angepasste Geschwindigkeit trotz winterlicher Straßenverhältnisse. Verletzt wurde hierbei jedoch zum Glück niemand.



