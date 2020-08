Ein Pkw BMW überfuhr aus bisher ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen und prallte anschließend gegen eine Steinmauer. Die allein im Fahrzeug befindliche 79-jährige Fahrzeugführerin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehren Saffig und Plaidt waren mit 41 „Mann“ im Einsatz. Die K63 musste im Abzweig Plaidt/Ochtendung in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



