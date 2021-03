Pressemeldung zur Verkehrskontrolle in Gerolstein am 24.03.2021

03.2021



Am heutigen Mittwoch kontrollierte die Polizei mit einem großen Kräfteaufgebot das Verkehrsgeschehen in der Stadt Gerolstein. Dabei konnten, neben zwei Fällen, in den die Fahrzeugführer während der Fahrt telefonierten, ein Rotlichtverstoß und einige Gurtmuffel festgestellt werden. Diese Zahl war erschreckend hoch, 12 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt! Um 10.40 Uhr wurde in der Brunnenstraße der 34 Jahre alte Fahrer eines Transporters gestoppt. Hier stellte sich heraus, er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dort endete die Fahrt ihn. Mit einem Strafverfahren muss der Mann ebenfalls rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell