Pressemeldung Polizei Andernach, Wohnhausbrand Kettig, 28.04.2021

Kettig: Am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Wohnhausbrand, eines Mehrfamilienhauses, in der Saffiger Straße.



Zur Brandbekämpfung befanden sich die Feuerwehren aus der

Verbandsgemeinde Weißenthurm mit starken Kräften im Einsatz. Nach

derzeitigem Stand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zur

Brandursache und zum entstandenen Schaden, können aktuell keine

weiteren Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Bewohner des Anwesens wurden auf Grund des Brandes in anderen

Räumlichkeiten untergerbacht. Während der Brandbekämpfung musste der

Fahrzeugverkehr teilweise umgeleitet werden.

Der Löscheinsatz ist aktuell abgeschlossen.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde

Weißenthurm, der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Polizei Andernach,

sowie das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Weißenthurm.



