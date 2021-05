Pressemeldung PI Bendorf

Sachbeschädigung: Am 01.05.21, gg. 02.30 Uhr hörte eine Anwohnerin Geräusche vor ihrem Haus in der D'esterstraße in Vallendar.

Am nächsten Morgen stellte sie ein Verkehrsschild fest, was aus der Verankerung samt Betonsockel herausgerissen wurde. Hinweise bestehen nur insofern, dass am Vorabend zahlreiche junge Leute in der Stadt feierten und als mögliche Verursacher in Frage kommen.



Verkehrsunfallflucht:



Am 30.04 wurde im Laufe des Tages in Bendorf, Remystraße ein PKW beschädigt. Möglicherweise wurde die Beschädigung durch ein Baufahrzeug verursacht.



