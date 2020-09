Andernach (ots). Verkehrsunfälle



Im o.a. Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Andernach 11 Verkehrsunfälle, bei denen keine Personen verletzt wurden. In drei dieser Fälle entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hiervon konnte bislang ein Unfallverursacher ermittelt werden.



Verkehrsunfallflucht – Sankt Sebastian, Feldstraße 27



Am 04.09.2020 um 07:45 Uhr stellte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer seinen Pkw vor dem Anwesen Feldstraße 27 in Sankt Sebastian ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 13:50 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, war eine Beschädigung an der linken, vorderen Fahrzeugecke sichtbar. Auf Grund der Spurenlage dürfte ein Pkw-Fahrer beim Vorbeifahren mit dem parkenden Pkw kollidiert sein. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Verkehrsunfallflucht – Mülheim-Kärlich, Spitalsgraben 2



Am 04.09.2020 um 19:30 Uhr touchierte ein Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in Mülheim-Kärlich beim Ausparken den hinter ihm parkenden Pkw einer 57-jährigen Frau und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde jedoch von einem Zeugen beobachtet, welcher sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkws notierte. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern derzeit an. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Strafanzeigen Auseinandersetzung vor Spielhalle – Andernach, Rheinstraße



Am 05.09.2020 gegen 00:00 Uhr wurde ein 21-jähriger Mann vor einer Spielhalle in der Rheinstraße in Andernach durch eine männliche Person grundlos angepöbelt und nach einem kurzen Wortwechsel mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Marktplatz. Der 21-Jährige wurde durch den Faustschlag leicht verletzt. Zum Täter ist derzeit bekannt, dass er ca. 190 cm groß war, blonde Haare hatte und einen 3-Tage-Bart trug. Bekleidet war er mit einem schwarz-gelben Kapuzenpullover. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Die Polizei Andernach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 02632/9210 oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, mit der Polizei Andernach in Verbindung zu setzen.



Schlägerei vor Gaststätte – Andernach, Marktplatz



Am 05.09.2020 gegen 03:25 Uhr kam es vor einer Gaststätte auf dem Marktplatz in Andernach zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schubste ein 25-jähriger Mann seinen 18-jährigen Kontrahenten zunächst gegen einen Blumenkübel und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Täter konnte noch vor Ort angetroffen werden. Dieser war stark alkoholisiert. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Versuchter Einbruch in Kirche – Kaltenengers, Hauptstraße



Im Zeitraum vom 04.09.2020, 20:00 Uhr bis 05.09.2020, 14:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsversuch in die Kirche St. Silvester in Kaltenengers. Hierbei beschädigten bislang unbekannte Täter den Außenbeschlag und das Türschloss der Haupteingangstür und versuchten sich hierüber Zutritt zur Kirche zu verschaffen. Möglicherweise wurden die unbekannten Täter hierbei gestört, sodass sie von ihrem Versuch abließen. Die Summe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Sachbeschädigung an Pkw – Andernach, Scheidsgasse



Im Zeitraum vom 03.09.2020, 12:00 Uhr bis 04.09.2020, 22:00 Uhr wurde ein schwarzer Pkw der Marke BMW von unbekannten Tätern beschädigt. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der Scheidsgasse in Andernach ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Im Rahmen der Tatausführung wurde die gesamte Beifahrerseite mittels spitzem Werkzeug zerkratzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



