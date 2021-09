Pressemeldung der Polizei Daun vom 30.09.2021

09.2021, 12.20 Uhr



Gut 25 Feuerwehrleute waren am gestrigen Tag in den Birkenweg in Wiesbaum ausgerückt. Ein Kleidungsstück, das im Bereich eines Kachelofens hing, hatte sich entzündet und stand in Flammen. Nachbarn entdeckten die Rauchentwicklung im Gebäude und verständigten die Feuerwehr. Laut Angaben beschränkte sich der Brand auf den Nahbereich des Ofens, eine Ausweitung konnte offensichtlich unterbunden werden. Am Gebäude entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.



